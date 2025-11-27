Beautiful quante volte i personaggi sono tornati dalla morte?

In Beautiful morire non significa sempre sparire per sempre. La soap americana ha costruito molte trame su finte morti, sparizioni e ritorni inattesi. Personaggi dati per spacciati hanno riaperto gli occhi in ospedale o dopo incidenti. Altri sono stati nascosti all'estero, pronti a rientrare quando nessuno se lo aspettava. Il pubblico ha imparato così a diffidare di funerali, bare e lacrime definitive. Ogni addio può diventare l'inizio di una nuova storia piena di segreti. A Beautiful la morte è spesso solo un'illusione. Fin dal principio, Beautiful ha usato la "morte" come gancio narrativo.

