beautiful anticipazioni puntata di oggi 27 novembre 2025 su canale 5

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, giovedì 27 novembre 2025, su Canale 5, il rapporto tra Thomas Forrester e Hope Logan arriva a un punto critico. Steffy continua a spingere il fratello lontano da Hope e gli propone perfino di trasferirsi a Parigi con il piccolo Douglas. In famiglia, Brooke chiede di rispettare i tempi di Hope, mentre Ridge è convinto che il figlio abbia già dato fin troppa pazienza e rispetto. Hope, intanto, vede nell’intervento di Steffy un attacco diretto alla propria vita privata. Scopri i primi concorrenti famosi di Ballando con le Stelle 2025 Steffy mette Thomas con le spalle al muro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

