Beautiful anticipazioni di dicembre 2025 | addio Thomas Hope a pezzi

Nel mese di dicembre 2025 le puntate italiane di Beautiful su Canale 5 ruotano attorno all’addio di Thomas Forrester. Dopo tante discussioni con Hope Logan, lo stilista prende una decisione drastica. Vuole allontanarsi da lei e pensare a una nuova vita con Douglas. La scelta spiazza la famiglia Forrester e divide ancora di più i clan in gioco. Per Hope inizia uno dei periodi più duri di sempre. Il racconto del parto di Cecilia Rodriguez e Moser Perché Thomas decide di andare via davvero. Thomas non sopporta più l’incertezza di Hope. Ha messo in gioco la propria vita per lei. Si è impegnato come padre e come compagno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Beautiful, anticipazioni di dicembre 2025: addio Thomas, Hope a pezzi

Altri contenuti sullo stesso argomento

C'è grande preoccupazione per Thomas https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-thomas-avra-un-nuovo-crollo-a-causa-di-hope Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni dal 1° al 6 dicembre 2025: Addio Thomas, Hope è ko e Steffy ha vinto! - Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 1° al 6 dicembre 2025. Riporta msn.com

Anticipazioni Beautiful, trame dal 1 – 6 dicembre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. Lo riporta tvserial.it

Beautiful dicembre 2025: anticipazioni e trame - Scopri tutte le novità della soap opera americana, leggi di più su Beautiful anticipazioni e trame di dicembre 2025 e scopri cosa succede! Segnala tvserial.it