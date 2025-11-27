Beach Volley Marta Menegatti | la regina azzurra tra pause Olimpiadi e nuovo inizio

In questa intervista incontriamo Marta Menegatti, icona del beach volley italiano con quattro partecipazioni olimpiche. Da Londra 2012 a Parigi 2024, Marta racconta il suo percorso, le vittorie, le sconfitte e il suo rapporto con la giovane compagna Valentina Gottardi. Parleremo di: Il peso e il fascino di una quarta Olimpiade. I successi della sua carriera La scelta di prendersi una pausa agonistica nel 2024. #MartaMenegatti #BeachVolley #VolleyItalia #Olimpiadi2024 #FOCUSbeachvolley? conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach Volley. Marta Menegatti: la regina azzurra tra pause, Olimpiadi e nuovo inizio

I podi della tappa del Campionato Italiano per Società di Beach volley 2025/202 di domenica 23 novembre. Allo Spazio 21 Padova si sono giocati i tornei Gold Maschile e Femminile e Bronze Maschile. 30 le coppie partecipanti con supervisore Thomas Bosca - facebook.com Vai su Facebook

MONDIALI BEACH VOLLEY Orgogliosi di voi #beabeacher | #Adelaide2025 | #BVWCH2025 | @BeachVBWorld Vai su X

Marta Menegatti, la quarta Olimpiade raccontata da mamma e papà: «Un record e un orgoglio» - Non ha niente da dimostrare Marta Menegatti, al massimo Parigi potrebbe essere l’occasione per togliersi la soddisfazione che manca, miglior risultato finora il 5° posto, a ... Da ilgazzettino.it

Europei Beach Volley: Gottardi/Menegatti sul secondo gradino del podio - Valentina Gottardi e Marta Menegatti si vestono d'argento ai campionati Europei di beach volley. tuttosport.com scrive

Europei Beach Volley: Gottardi/Menegatti conquistano la finale - Marta Menegatti e Valentina Gottardi firmano una grande impresa conquistando la Finale dell'Europeo di Beach Volley. Scrive tuttosport.com