Beach Volley Marta Menegatti | la regina azzurra tra pause Olimpiadi e nuovo inizio

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa intervista incontriamo Marta Menegatti, icona del beach volley italiano con quattro partecipazioni olimpiche. Da Londra 2012 a Parigi 2024, Marta racconta il suo percorso, le vittorie, le sconfitte e il suo rapporto con la giovane compagna Valentina Gottardi. Parleremo di: Il peso e il fascino di una quarta Olimpiade. I successi della sua carriera La scelta di prendersi una pausa agonistica nel 2024. #MartaMenegatti #BeachVolley #VolleyItalia #Olimpiadi2024 #FOCUSbeachvolley? conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

