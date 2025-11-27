Bayern Monaco-St Pauli sabato 29 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Probabile larga vittoria bavarese contro i kiezkicker di Blessin

Infobetting.com | 27 nov 2025

Doveva arrivare il primo KO stagionale per il Bayern Monaco di Kompany ed è arrivato  nello scontro diretto in Champions contro l’Arsenal: adesso per i bavaresi è tempo di ripensare al campionato che all’Allianz Arena arriva il St. Pauli di Blessin. Bavaresi travolti dai gunners di Arteta che hanno segnato per la prima volta 3 gol in una sola gara a Neuer, dilagando nella ripresa dopo che il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bayern Monaco-St. Pauli (sabato 29 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Probabile larga vittoria bavarese contro i kiezkicker di Blessin

