Bayern Monaco-St Pauli sabato 29 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Doveva arrivare il primo KO stagionale per il Bayern Monaco di Kompany ed è arrivato nello scontro diretto in Champions contro l’Arsenal: adesso per i bavaresi è tempo di ripensare al campionato che all’Allianz Arena arriva il St. Pauli di Blessin. Bavaresi travolti dai gunners di Arteta che hanno segnato per la prima volta 3 gol in una sola gara a Neuer, dilagando nella ripresa dopo che il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il metodo con cui il Bayern Monaco ha tesserato Lennart Karl, talento classe ’08 che ha appena segnato in Champions League contro l’Arsenal, garantisce ai bavaresi un monopolio su larga scala nella zona sud della Germania. a cura di @giacomo_brunett Vai su X
Il Bayern Monaco ha perso nettamente con l’Arsenal ma forse ha trovato un nuovo grande talento. - facebook.com Vai su Facebook
Bayern Monaco-St. Pauli 3-2: video, gol e highlights - Pauli e un nuovo vantaggio di 6 punti in classifica sul Bayer Levekusen. Si legge su sport.sky.it
Il Bayern doma il St. Pauli ma perde un altro difensore: si ferma Ito, in dubbio per l'Inter - Pauli ma perde l'ennesimo difensore: oltre a Neuer, Davies e Upamecano, tutti ... Scrive gazzetta.it
Bundesliga, Bayern-St.Pauli: la partita in streaming gratis - Pauli si affrontano il 29 novembre 2025 alle 15:30 all’Allianz Arena. msn.com scrive