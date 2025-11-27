Baya insulta Il Tempo e Giulia Sorrentino | Ridicoli narrazione tossica Così ci vuole mettere il bavaglio
L'attivista Brahim Baya si scaglia di nuovo contro Il Tempo e contro la giornalista Giulia Sorrentino definendo il giornale “ideologia allo stato puro. Un giornalaccio che 'lascia il tempo che trova, dove l'intera narrazione sulla vicenda è affidata a una sola firma: Giulia Sorrentino che da mesi costruisce i suoi articoli spulciando profili sociali e pescando frammenti decontestualizzati'”. Secondo lui “il risultato è sempre lo stesso: un miscuglio di ideologia, sensazionalismo e invenzioni, dove ogni occasione è buona per demonizzare la solidarietà verso la Palestina e alimentare la farsa della 'sinistra islamizzante'”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
