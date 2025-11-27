Battaglia a suon di canti popolari Finto autore smascherato | La musica tradizionale è di tutti

Dopo oltre un anno di ricerche, confronti e verifiche, la musica popolare delle Marche torna a essere patrimonio di tutti. Si è infatti chiusa positivamente la vicenda nata nel settembre 2022, quando numerosi brani appartenenti alla centenaria tradizione musicale marchigiana tramandata di generazione in generazione (tra cui "Lo sfollamento", "Cantamaggio" e "Castellana") erano stati depositati a proprio nome alla Siae da un musicista, indicatosi come autore di alcune di queste opere. La notizia aveva immediatamente allarmato il settore: in pochi giorni, oltre un centinaio tra musicisti, ricercatori e appassionati si erano mobilitati per capire come tutelare da simili tentativi un repertorio da sempre condiviso liberamente nelle piazze, nei festival e nelle feste del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

