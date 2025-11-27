Batman recupera il suo più grande fallimento e sorprende con un’incredibile redenzione
La figura di Batman, simbolo intramontabile dell’universo DC Comics, ha attraversato numerosi momenti di crisi e redenzione durante i suoi oltre 86 anni di storia nei fumetti. Tra le sue imprese e i fallimenti più significativi, si distingue il capitolo in cui il Cavaliere Oscuro divenne vittima di una droga chiamata Venom, una sostanza che ne minò l’immacolata reputazione. Recentemente, la DC Comics ha deciso di reintegrare questa narrazione, offrendo a Batman un’opportunità di redenzione attraverso una nuova narrazione. In questo articolo si analizzeranno i dettagli di questa rivisitazione, con particolare attenzione alla battaglia tra Batman e Bane, e al modo in cui il supereroe ha scelto di affrontare le proprie dipendenze. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
