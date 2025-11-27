Batman decisione sbagliata dopo 23 anni su un’arte iconica di dc
Nel vasto universo dei fumetti dedicati a Batman, alcune derive narrative e scelte artistiche hanno lasciato un’impronta duratura sulla storia della DC Comics. Un esempio emblematico è rappresentato da un episodio del famoso arco narrativo Hush, caratterizzato da un interessante dietro le quinte. Questo articolo analizza una delle più celebri autocritiche dell’artista Jim Lee, che ammise di aver commesso un errore durante la rappresentazione iniziale del Crociato Incappucciato, evidenziando come anche i grandi professionisti possano incappare in sbagli che finiscono per entrare nella leggenda. il debutto iconico di batman in “hush” come errore di jim lee. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
