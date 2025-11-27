Bassa Romagna ok ai fondi regionali | partono gli studi per rigenerare i centri città

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è aggiudicata i fondi del bando regionale per realizzare gli studi di fattibilità degli Hub urbani nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, dove in questi giorni si stanno svolgendo gli incontri per illustrare i progetti e definire i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Bassa Romagna, ok ai fondi regionali: partono gli studi per rigenerare i centri città

