Bassa Romagna ok ai fondi regionali | partono gli studi per rigenerare i centri città

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è aggiudicata i fondi del bando regionale per realizzare gli studi di fattibilità degli Hub urbani nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, dove in questi giorni si stanno svolgendo gli incontri per illustrare i progetti e definire i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

