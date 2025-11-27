Basket Serie B Interregionale Mens Sana momento magico! Domenica arriva Casale Pucci | La partita è difficile ma noi vogliamo vincerla
La Note di Siena si allena al PalaEstra in vista del match interno di domenica alle 18 contro Casale Monferrato, altra nobile decaduta reduce da un pesante ko casalingo contro Spezia. La Mens Sana, arriva da sei vittorie di fila e vuole consolidarsi e mantenere l’ imbattibilità casalinga. "Le trasferte in questo campionato non sono mai semplici anche perché tutti possono darci del filo da torcere visto che contro di noi danno sempre il massimo". Così il lungo della formazione di Vecchi Alessandro Pucci (nella foto). "All’inizio anche a Genova non è stato facile, ma poi siamo stati bravi migliorando le cose sia in attacco che in difesa a creare un buon margine sui nostri avversari e a portare quel vantaggio fino in fondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
