Basket serie A2 | Rullo Libertas al Modigliani Diana | Mi diverto ad allenare questi ragazzi E venire qui è stata la scelta giusta VIDEO

Gli occhi di Andrea Diana brillano di una felicità contagiosa. E chi se ne importa di nascondersi dietro frasi fatte o giri di parole per nascondere un entusiasmo crescente al pari delle ambizioni. Con questa Libertas, un rullo compressore al Modigliani Forum e sempre più protagonista del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BASKET, SERIE C MASCHILE Negro, eroe di giornata per Novipiù Campus Piemonte! La tripla allo scadere del tempo supplementare vale il successo su 5 Pari - facebook.com Vai su Facebook

In chiaro su @CieloTV il match tra @AquilaBasketTN e @treviso_basket in questo sabato di #SerieA @UnipolCorporate ⏰ Ore 18:15 In diretta anche su LBATV: bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltroSport Vai su X

Basket, serie A2 | Rullo Libertas al Modigliani, Diana: "Mi diverto ad allenare questi ragazzi. E venire qui è stata la scelta giusta". VIDEO - Il coach amaranto entusiasta dopo il sesto successo al Modigliani in altrettante partite: "E ora trasformiamo in fortezza anche il PalaMacchia" ... Segnala livornotoday.it

Basket serie A2, la Reale Mutua Torino batte 88-60 Roseto - TORINO – La Liofilchem Roseto non era certo l’ostacolo più difficile (fin qui solo due vittorie e 4 punti) ma la Reale Mutua Basket Torino ha confermato almeno in questo caso il pronostico ed ha vinto ... Segnala quotidianopiemontese.it

A2 - L'Unicusano Avellino Basket nel PalaCarrara della Estra Pistoia - Al termine di una stagione irta di difficoltà, culminata con la retrocessione, l’Estra Pistoia è ripartita dalla Serie A2 ed oggi sarà avversaria ... Scrive msn.com