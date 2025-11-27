Basket qualificazioni ai Mondiali 2027 | l' Islanda fa il colpaccio battendo l' Italia 81-76

Tortona, 27 novembre 2025 – Comincia con un ko l’avventura sulla panchina dell’Italbasket di Luca Banchi: nel primo match del gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, infatti, gli azzurri sono stati sconfitti 81-76 dall’Islanda. Un ko maturato al termine di un match che ha visto l’Islanda condurre a lungo, sospinta da un Hlinason a tratti immarcabile nel pitturato (16 punti e 7 rimbalzi) e da un Fridriksson tarantolato (29 punti, 5 assist e 3 rimbalzi). Nulla da fare per gli azzurri, che sembravano aver girato l’inerzia del match tra terzo e quarto quarto con una fiammata propiziata dai canestri di Gabriele Procida (autore di 16 punti, tre in meno dei 19 portati a casa da Davide Casarin, top scorer azzurro), ma che poi hanno pagato a carissimo prezzo alcuni errori sanguinosi nel punto a punto conclusivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

