L’Italia viene sconfitta all’esordio nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027. La nuova nazionale di Luca Banchi parte male, perdendo con l’Islanda a Tortona per 81-76 ed ora la strada verso la rassegna iridata è già in salita. In difficoltà per trenta minuti, gli azzurri sembravano aver girato il match a loro favore nell’ultimo quarto, ma nel finale sono arrivati troppi errori, che sono costati il ko alla nostra squadra. Nell’intervista a fine partita Luca Banchi ha provato a spiegare cosa è mancato: “ Ci dispiace per il risultato. Sono mancati i piccoli dettagli. Eravamo riusciti nel quarto quarto a riprendere totalmente l’inerzia della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Luca Banchi: “Ci sono mancati i dettagli nel finale. Dobbiamo essere fiduciosi per la Lituania”