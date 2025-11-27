Basket giovanile Under 17 protagonista contro Piacenza Sorrisi anche per le under 13 e 14 Gold

Turno altalenante per le squadre giovanili della Pallacanestro Forlì nei campionati Eccellenza. L’unica formazione a centrare il successo è stata l’Under 17, che ha superato l’Assigeco Piacenza con un netto 93-75. La squadra, guidata da Cappabianca e Clabacchi con 20 e 19 punti rispettivamente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Basket giovanile, Under 17 protagonista contro Piacenza. Sorrisi anche per le under 13 e 14 Gold

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le partite della settimana del settore giovanile e minibasket #ProgettoMaGo #Basketgiovanile #minibasket #gamesweek #bettertogether - facebook.com Vai su Facebook

Basket giovanile, la Dinamo nella Ibsa Next Gen Cup nel girone B Vai su X

Basket giovanile, Under 17 protagonista contro Piacenza. Sorrisi anche per le ynder 13 e 14 Gold - L’unica formazione a centrare il successo è stata l’Under 17, che ha superato l’Assigeco Piacenza con un netto 93- Scrive forlitoday.it

Basket giovanile, altro doppio successo per U17 e U19 - Nel prossimo turno l’Under 17 ospiterà la Virtus Bologna (sabato 29 novembre alle 18) mentre l’Under 19 di coach Calzolari giocherà a Jesi (lunedì 1 dicembre alle 19) ... Secondo altarimini.it

Virtus Assisi, un percorso dolceamaro per le formazioni del settore giovanile - Le due formazioni, infatti, hanno avuto un percorso completamente diverso l’una dall’altra, con la prima che si ... Scrive assisisport.it