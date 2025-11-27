Basket figuraccia Italia! L’Islanda passa a Tortona qualificazione al Mondiale già in tremenda salita

Comincia con un’amarissima sconfitta il nuovo corso dell’Italbasket targato Luca Banchi. Nel primo match delle Qualificazioni al Mondiale 2027 gli azzurri sono sconfitti a Tortona dall’Islanda per 81-76. Un ko che mette in salita la corsa verso la rassegna iridata, con gli azzurri che hanno faticato per tre quarti e che poi sembravano invece aver trovato la direzione giusta. Purtroppo nel finale davvero troppi errori e l’Islanda ha punito, andando a prendersi una vittoria comunque meritata. Adesso servirà assolutamente una reazione già domenica in Lituania in una trasferta davvero complicatissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, figuraccia Italia! L’Islanda passa a Tortona, qualificazione al Mondiale già in tremenda salita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La prima special guest del BCC Winter Edition sarà Coach Peppe Mulas Figura di riferimento nel panorama del basket sardo, dal 2023 ricopre il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile della Dinamo Sassari, diventando una guida preziosa per i gi - facebook.com Vai su Facebook

Europei di basket, Italia-Georgia 78-62: gli azzurri dominano e trovano la prima vittoria nel girone - LIMASSOL Sopravvivendo ai suoi alti e bassi e a momenti inquietanti (il secondo quarto è stato un mezzo incubo, così come l’avvio del terzo, segnato dal sorpasso degli avversari), aggiustando in corsa ... Riporta corriere.it

Basket, Torneo Acropolis: l’Italia cade in rimonta contro la Grecia - Altra sconfitta per l’Italia nell’ultimo test prima degli Europei di basket 2025: gli azzurri vanno ko ad Atene contro la Grecia 76- Secondo sportmediaset.mediaset.it

Europei basket, l'Italia batte Cipro 89-54 col lutto per Giorgio Armani - La prima partita di giornata del Girone C ha visto la Bosnia battere la Georgia per 84- Secondo sport.sky.it