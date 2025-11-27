Basket figuraccia Italia! L’Islanda passa a Tortona qualificazione al Mondiale già in tremenda salita

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia con un’amarissima sconfitta il nuovo corso dell’Italbasket targato Luca Banchi. Nel primo match delle Qualificazioni al Mondiale 2027 gli azzurri sono sconfitti a Tortona dall’Islanda per 81-76. Un ko che mette in salita la corsa verso la rassegna iridata, con gli azzurri che hanno faticato per tre quarti e che poi sembravano invece aver trovato la direzione giusta. Purtroppo nel finale davvero troppi errori e l’Islanda ha punito, andando a prendersi una vittoria comunque meritata. Adesso servirà assolutamente una reazione già domenica in Lituania in una trasferta davvero complicatissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket figuraccia italia l8217islanda passa a tortona qualificazione al mondiale gi224 in tremenda salita

© Oasport.it - Basket, figuraccia Italia! L’Islanda passa a Tortona, qualificazione al Mondiale già in tremenda salita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Europei di basket, Italia-Georgia 78-62: gli azzurri dominano e trovano la prima vittoria nel girone - LIMASSOL Sopravvivendo ai suoi alti e bassi e a momenti inquietanti (il secondo quarto è stato un mezzo incubo, così come l’avvio del terzo, segnato dal sorpasso degli avversari), aggiustando in corsa ... Riporta corriere.it

Basket, Torneo Acropolis: l’Italia cade in rimonta contro la Grecia - Altra sconfitta per l’Italia nell’ultimo test prima degli Europei di basket 2025: gli azzurri vanno ko ad Atene contro la Grecia 76- Secondo sportmediaset.mediaset.it

Europei basket, l'Italia batte Cipro 89-54 col lutto per Giorgio Armani - La prima partita di giornata del Girone C ha visto la Bosnia battere la Georgia per 84- Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Figuraccia Italia L8217islanda