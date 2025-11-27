Basket femminile Sesto San Giovani batte il SEPSI Sic e passa il turno in EuroCup Women

Era il primo appuntamento decisivo della stagione per la Geas Sesto San Giovanni, che ha disputato oggi l’ultimo match della fase a gironi dell’EuroCup Women sul campo del Sepsi Sic. Alle milanesi serviva una vittoria per agguantare il secondo posto nel girone e staccare il pass per il prossimo turno, mentre una sconfitta avrebbe condannato alla prima delusione stagionale le ragazze di Cinzia Zanotti. Ecco come è andata. Parte forte la Geas, con due triple che valgono subito il primo allungo. Continuano a correre le milanesi, con le avversarie che appaiono subito poca cosa, con un paio di errori banalissimi palla in mano e primo timeout con Sesto San Giovanni avanti 2-11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Sesto San Giovani batte il SEPSI Sic e passa il turno in EuroCup Women

