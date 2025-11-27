Giornata in chiaro scuro per le formazioni carraresi della Divisione regionale 1. I Legends non falliscono contro l’ultima della classe, battono il Cus Pisa e muovono la classifica, il Cmc non fa miracoli in Maremma e torna da Grosseto con una sconfitta onorevole in casa della capolista, che però non frutta punti. Nella parte bassa della classifica, quella che al momento interessa i giallo viola di Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) e i biancocelesti di Michele Bertieri (vice Luca Rigano), tra le ultime sette vincono solo i Legends e perdono Donoratico, Invictus Livorno, Chimenti Livorno, Castlefranco di Sotto e Cus Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Dr1 I Legends rispettano il pronostico. Al CmC non risce il miracolo in Maremma