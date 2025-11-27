Basket Dr1 I Legends rispettano il pronostico Al CmC non risce il miracolo in Maremma
Giornata in chiaro scuro per le formazioni carraresi della Divisione regionale 1. I Legends non falliscono contro l’ultima della classe, battono il Cus Pisa e muovono la classifica, il Cmc non fa miracoli in Maremma e torna da Grosseto con una sconfitta onorevole in casa della capolista, che però non frutta punti. Nella parte bassa della classifica, quella che al momento interessa i giallo viola di Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) e i biancocelesti di Michele Bertieri (vice Luca Rigano), tra le ultime sette vincono solo i Legends e perdono Donoratico, Invictus Livorno, Chimenti Livorno, Castlefranco di Sotto e Cus Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Carrara 23 Novembre 25 Under 14 Gold Carrara Legend-PGR 88 -62 Dopo quattro vittorie consecutive gli Under 14 Gold si arrendono al Basket Carrara Legends, quella che per ora risulta la bestia nera dei grossetani. Gli spezini (una selezione ligure della s - facebook.com Vai su Facebook
Basket Nella “Divisione regionale 1“ I Legends di Fiorani nella tana del Lucca "Partita complicata" - I Carrara Basket Legends tornano in campo dopo il turno di riposo per affrontare il Basket Lucca nella quarta giornata del campionato di divisione regionale 1. Si legge su lanazione.it
Basket DR1. Quattro senesi affilano le armi per darsi battaglia - Sta ripartendo proprio in questi giorni l’attività delle formazioni senesi che saranno impegnate nel campionato di DR1 25/26. Riporta lanazione.it
Oleggio Junior Basket: la DR1 fuori dai playoff, ma la salvezza è assicurata - La Divisione Regionale 1 targata Oleggio Junior Basket dopo 34 partite si è assicurata la categoria, conquistata sul campo due anni fa, per un'altra stagione. Scrive tuttosport.com