Basket Achille Polonara a bordo campo per sostenere l’Italia Ovazione e brividi a Tortona
Il nuovo corso dell’Italbasket targato Luca Banchi si apre con una serata da brividi a Tortona in occasione della prima giornata delle qualificazioni europee per i Mondiali 2027. Pochi minuti prima dell’inizio di Italia-Islanda è arrivata infatti l’ovazione del pubblico per Achille Polonara, presentatosi a bordo campo per supportare gli Azzurri dopo alcune settimane di ripresa in seguito al risveglio dal coma. L’ex giocatore di Sassari e Virtus Bologna, accompagnato dalla moglie Erika, ha ricevuto il saluto di tutti i giocatori e dei componenti dello staff subito prima della palla a due. Polonara, convocato dal CT Banchi come capitano non giocatore, aveva ricoperto questo ruolo già nel match contro l’Ungheria di febbraio 2024 valevole per le qualificazioni agli Europei 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
