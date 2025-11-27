basiglio capitale del pickleball

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna da domani a domenica allo Sporting Milano 3 uno degli appuntamenti più rilevanti del Pickleball europeo: il Milano Open 2025, torneo internazionale ormai diventato un punto di riferimento per atleti e appassionati. Negli ultimi tre anni il Pickleball – lo sport di racchetta più praticato negli Stati Uniti, simile al padel ma con racchette più piccole e un campo ridotto – sta vivendo un’espansione anche nel Vecchio Continente. L’edizione 2025 del Milano Open si distingue per il suo respiro internazionale e per il livello tecnico dei partecipanti. Il programma prevede competizioni sia professionistiche che amatoriali, rivolte a giocatori di tutte le fasce d’età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

