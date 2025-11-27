Il tema è annoso, il disagio quotidiano. In Consiglio il consigliere della Lega, Simone Villa, ha riportato all’attenzione un progetto di cui in città si parla da almeno 20 anni: le barriere fonoassorbenti lungo le linee ferroviarie che attraversano Monza, nei quartieri più esposti al rumore. Un intervento atteso dai residenti di San Biagio, Triante e San Rocco. Villa ha chiesto chiarimenti sullo stato dell’iter, denunciando un lungo silenzio: "Non c’è più un aggiornamento pubblico da anni. Penso sia importante in primis confortare i monzesi che si stia procedendo oppure in alternativa informare se ci siano difficoltà che stiano rallentando questo intervento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barriere fonoassorbenti: iter in stallo