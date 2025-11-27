Barra NdC | Soddisfatto dall’elezione ho sempre creduto nel progetto di Mastella

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il notevole risultato conseguito da Noi di Centro, più di 27mila voti, mi soddisfa come e più della mia elezione al Consiglio regionale: grazie ai candidati della mia lista, li rappresenterò tutti al meglio delle mie possibilità. Grazie soprattutto al nostro leader Clemente Mastella. Sono suo amico da una vita e suo compagno di strada dai tempi della DC: con lui ho traversato un lungo percorso, fianco a fianco nel Ccd, nell’Udr, nell’Udeur, che ho rappresentato anche quale primo cittadino di Cardito per 10 anni. Ho creduto da subito anche al progetto di NdC: da segretario provinciale di Noi di Centro abbiamo costruito, partendo dall’ottima base di cinque anni fa e ora siamo andati a segno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it