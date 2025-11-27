Bari ufficiale | Vivarini è il nuovo allenatore

2025-11-27 13:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Come si legge sul sito ufficiale, “SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino a giugno ’26. Sarà affiancato da Andrea Milani nel ruolo di vice e da Antonio Del Fosco in qualità di preparatore atletico”.  Il comunicato prosegue con un profilo di Vivarini: “Classe ’66, nativo di Ari (CH), Vivarini ha già guidato i biancorossi in Lega Pro nella stagione ’19-’20, subentrando dopo la 5a giornata di campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

