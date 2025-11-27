Bari si riparte da Vivarini | il tecnico ritorna sulla panchina dei pugliesi a distanza di cinque anni Tutte le novità di formazione

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari, Vivarini è il sostituto di Caserta. L’ex Pescara e Catanzaro dovrà rilanciare i pugliesi dopo un inizio difficile di campionato. Le ultime L’avventura di Fabio Caserta sulla panchina del Bari è giunta al capolinea. Il Corriere dello Sport scrive che, dopo una notte di riflessioni, il presidente Luigi De Laurentiis, amareggiato e deluso dall’andamento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

