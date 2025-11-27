Il 3 novembre Filippo Di Marzo, 70 anni, stava attraversando la strada del lungomare Nazario Sauro, a Bari. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando l’auto condotta da un 50enne lo trsvolse. Il conducente si fermò a prestare soccorso. Per la gravità delle condizioni il 70enne direttore sportivo del circolo canottieri Barion fu trasportato al policlinico di Bari. Dopo quasi un mese in prognosi riservata Filippo Di Marzo è morto nelle scorse ore. Indagini in corso per dettagliare cause e dinamica dell’accaduto. L'articolo Bari, investito sulle strisce pedonali: morto 70enne Dopo quasi un mese di agonia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

