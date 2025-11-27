Bari arrestati 12 presunti membri del clan Strisciuglio

A Bari i carabinieri hanno arrestato 12 presunti membri del clan Strisciuglio, accusati di gestire traffico di droga, armi e estorsioni attraverso una rete organizzata di “cupe” e riti di affiliazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bari, arrestati 12 presunti membri del clan Strisciuglio

Approfondisci con queste news

Duro colpo dei Carabinieri al clan Strisciuglio a Bari: sono 12 i membri della consorteria criminale arrestati dai Carabinieri. L’indagine ha consentito di ricostruire assetti, ruoli e dinamiche interne del sodalizio mafioso, attivo nel traffico di droga e responsabile - facebook.com Vai su Facebook

Bari, arrestati 12 presunti membri del clan Strisciuglio - A Bari i carabinieri hanno arrestato 12 presunti membri del clan Strisciuglio, accusati di gestire traffico di droga, armi e estorsioni attraverso una rete organizzata di “cupe” e riti di affiliazione ... Si legge su tg24.sky.it

Bari, 12 arresti per mafia e traffico di droga: smantellato il clan “Strisciuglio” - L’indagine, denominata “Lockdown”, condotta dal settembre 2019 al maggio 2023 dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, rappresenta un approfondimento dell’inchiesta “Vortice ... Lo riporta giornaledipuglia.com