Bari accende il tradizionale Albero di Natale | magia nel cuore spirituale della città

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre 2025, alle 17:30, Bari inaugura ufficialmente le festività natalizie con l’accensione del tradizionale Albero di Natale dedicato alla memoria di Sandro Ambrosi, storico presidente della Camera di Commercio.L’evento, in programma in Piazza San Nicola, è promosso dalla Fondazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

