Barca da pesca in balia delle onde al lago di Bolsena 39enne a bordo
Paura sul lago di Bolsena, dove una piccola imbarcazione da pesca è rimasta bloccata al centro dello specchio d'acqua a causa delle condizioni meteo. È successo tra il tardo pomeriggio e la prima serata di giovedì 27 novembre. A bordo si trovava un uomo di 39 anni che non è riuscito a rientrare a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? Giovanni Billeci – Pescatore lampedusano Con la sua barca, la Graziella, Giovanni esce ancora in mare per praticare la pesca del cianciolo, una delle tecniche artigianali più antiche dell’isola. La sua testimonianza ci accompagna dentro la realtà attuale d - facebook.com Vai su Facebook
L’aereo nella tempesta e la barca in balia di enormi onde: i primi video dell’uragano Milton - I primi video che immortalano gli effetti del distruttivo uragano Milton prima che tocchi terra in Florida mercoledì sera ora locale, la notte in Italia. Lo riporta fanpage.it
Raffiche di vento sul lago di Como, barche in balìa delle onde. Soccorse e salvate 45 persone - Maltempo sul lago di Como: 45 persone in barca soccorse a causa di forti raffiche di vento. Come scrive quotidiano.net
Migranti, la barca con 47 persone in balia delle onde nelle riprese aeree della Sea Watch: il video - L’ong Sea Watch ha diffuso sui propri canali social le immagini aeree del barcone con a bordo 47 migranti, in balia delle onde e in grave difficoltà di fronte alle coste della Libia. Lo riporta ilfattoquotidiano.it