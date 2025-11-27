Bar Carlino l’impegno | Lo sport sia unito nel combattere la violenza sulle donne

Bologna, 27 novembre 2025 – Dal ‘no’ alla violenza sulle donne, al grande show di pattinaggio sul ghiaccio ‘Bol on Ice’. La quinta puntata di Bar Carlino è ricca di contenuti e non parte parlando del Bologna, ma inizia con il rumore fatto dai protagonisti e dal pubblico del salotto della Pasticceria Neri per dire basta alla violenza di genere. Perché anche lo sport può dare dei bellissimi messaggi. Sotto il portico di via Saragozza 81 prende il via così un’ora di diretta ricca di ospiti per il tradizionale pre-partita europeo. Bar Carlino, le foto del prepartita Bologna-Salisburgo In attesa di Bologna-Salisburgo, come si combatte la violenza sulle donne lo spiega Silvana Fusari, responsabile delle relazioni esterne di Pmg Italia e direttrice del progetto ’Bologna for Community’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

