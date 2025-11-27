Banco Desio storica cassa del territorio lancia un’opa sul wealth management
È partito anche il risiko bancario della “Briansa”, con la s, come la pronunciano i brianzoli, che per logica industriale assomiglia molto al grande risiko nazionale mosso dal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Banco Desio lancia un'opa su Solutions Capital Management a 4,61€ per azione, con un premio del 2,4%. L'Ad Alessandro Decio a Class CNBC: "Un'ottima opportunità, acceleriamo la crescita nel wealth management". Qui l'intervista integrale di Adolfo Valen Vai su X
Banco Desio, storica cassa del territorio, lancia un'opa sul “wealth management” - È partito anche il risiko bancario della “Briansa”, con la s, come la pronunciano i brianzoli, che per logica industriale assomiglia molto al grande risiko nazionale mosso dalla necessità delle banche ... Come scrive ilfoglio.it
Banco Desio, OPA per cassa su SCM SIM per crescere nel wealth management - Banco di Desio e della Brianza ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria per cassa sulla totalità delle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM (SCM SIM ... Lo riporta teleborsa.it
Banco Desio accelera sul wealth management: Opa volontaria su SCM - Con un’offerta da oltre 10 milioni di euro per il 100% di Solutions Capital Management SIM, il gruppo brianzolo rafforza la strategia sul private advisory e punta al delisting. Come scrive msn.com