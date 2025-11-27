Banco Desio storica cassa del territorio lancia un’opa sul wealth management

Ilfoglio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito anche il risiko bancario della "Briansa", con la s, come la pronunciano i brianzoli, che per logica industriale assomiglia molto al grande risiko nazionale mosso dal.

Banco Desio, storica cassa del territorio, lancia un'opa sul “wealth management” - È partito anche il risiko bancario della “Briansa”, con la s, come la pronunciano i brianzoli, che per logica industriale assomiglia molto al grande risiko nazionale mosso dalla necessità delle banche ... Come scrive ilfoglio.it

