Banche | Caltagirone Milleri e Lovaglio indagati per scalata di Mps a Mediobanca

Francesco Gaetano Caltagirone, l’ad di Luxottica e Delfin Francesco Milleri, e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio, sono indagati dalla Procura di Milano con le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza per la scalata di Mps a Mediobanca. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è confermata da fonti giudiziarie. Sono in corso in queste ore attività del Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza coordinato dai pm Giovanni Polizzi e Luca Gaglio con l’aggiunto Roberto Pellicano. L’iscrizione nel registro mesi fa. L’iscrizione sul registro degli indagati dell’imprenditore e costruttore romano, del finanziere e del banchiere sarebbe avvenuta mesi fa nell’inchiesta sul risiko bancario che riguarda un doppio filone: la cessione di quote di Mps da parte del Mef con l’ultimo ABB gestito da Banca Akros del novembre 2024 per il collocamento sul mercato del 15% del capitale di Rocca Salimbeni e la successiva Offerta pubblica di scambio con cui Mps ha acquisito il controllo, tra marzo e gennaio 2025, dell’istituto di Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banche: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per scalata di Mps a Mediobanca

