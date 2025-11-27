Bancarotta tre indagati | maxi sequestro da 387mila euro

“Fattispecie di bancarotta documentale, preferenziale e per distrazione”. Tre indagati - un imprenditore, un avvocato e un commercialista - e un sequestro da quasi 400mila euro, confermato dal Tribunale del Riesame. Al centro dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Bancarotta, tre indagati: maxi sequestro da 387mila euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

*Gdf: tre imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta* ? I tre indagati sono ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #bancarotta #gdf #impr - facebook.com Vai su Facebook

Fatture false e bancarotta fraudolenta: maxi-controllo nel cosentino, 43 indagati - Una complessa attività investigativa condotta dai finanzieri del comando provinciale di Cosenza ha portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria di 43 persone fisiche e 26 società, accusate di av ... Da cn24tv.it

Maxi-sequestro: 65 milioni a imprenditori edili per bancarotta e auto-riciclaggio - Beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 65 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri a quattro persone e cinque società edili finite in una inchiesta della Procura di ... Scrive quotidianodipuglia.it

Etruria: bancarotta, indagati ex presidente e altri 2 - Tre persone, tra le quali l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla bancarotta fraudolenta aperta dalla procura di Arezzo. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it