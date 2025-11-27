Bancarotta | altra proroga per Erba
Altri due mesi di tempo per presentare un piano di rientro dai debiti ed evitare il fallimento chiesto dalla Procura. Ha ottenuto dai giudici una proroga fino a metà gennaio Davide Erba (foto), l’imprenditore 44enne di Biassono che ora vive a Dubai indagato di bancarotta fraudolenta anche nel suo ruolo di editore de “Il Cittadino”. Il Tribunale di Monza ha accolto la richiesta presentata dall’avvocato di Erba, Gianluca Minniti, di concedere un termine a favore delle società coinvolte, oltre al Cittadino, anche la Midarex di elettronica e la Midatronics di informatica. Ipotesi a cui si era opposta la Procura, secondo cui dagli accertamenti sulle società dell’imprenditore emergerebbe "un possibile depauperamento del patrimonio dell’ Editoriale Il Cittadino srl " attraverso "condotte distrattive dai conti correnti societari" giustificate come "prestiti infruttiferi" ma "verosimilmente a personale vantaggio" di Erba che verserebbe "in uno stato di sofferenza finanziaria caratterizzato anche dall’accumulo di debiti verso l’Erario e gli istituti di previdenza sociale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
