Bambino di 8 anni dimenticato sul treno | attimi di paura sulla Roma–Formia intervengono i Carabinieri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di forte apprensione nella giornata di ieri lungo la linea ferroviaria Roma–Formia. Un bambino di 8 anni, salito sul treno insieme alla nonna, si è addormentato durante il tragitto. Al momento della fermata a Pomezia, la donna è scesa convinta che il nipote fosse accanto a lei, non accorgendosi che il piccolo era ancora seduto sul convoglio, profondamente addormentato. Il treno riparte mentre la nonna resta sulla banchina. Come riportato dai colleghi di scambiaffari.tv, Le porte del treno si sono chiuse in pochi istanti e il convoglio è ripartito, lasciando la donna sotto choc. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
