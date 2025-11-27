Bambini nel bosco parla l’ex legale | Mai un rifiuto? Non è vero la mia rinuncia li ha fatti ragionare
L’ex legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori dei tre bambini che vivono in un casolare nei boschi di Palmoli (Chieti), è tornato a commentare la vicenda che negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione nazionale. L’avvocato Giovanni Angelucci, che ha recentemente rinunciato al mandato, ha replicato al comunicato stampa diffuso dalla coppia. Nel loro messaggio, Nathan e Catherine hanno sostenuto di non aver mai rifiutato gli aiuti del sindaco e delle istituzioni, spiegando inoltre di non aver compreso appieno l’ordinanza fino a quando non è stata tradotta in inglese. Una versione che il loro ex difensore non condivide. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
