Bambini nel bosco parla l’ex legale | Mai un rifiuto? Non è vero la mia rinuncia li ha fatti ragionare

Thesocialpost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori dei tre bambini che vivono in un casolare nei boschi di Palmoli (Chieti), è tornato a commentare la vicenda che negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione nazionale. L’avvocato Giovanni Angelucci, che ha recentemente rinunciato al mandato, ha replicato al comunicato stampa diffuso dalla coppia. Nel loro messaggio, Nathan e Catherine hanno sostenuto di non aver mai rifiutato gli aiuti del sindaco e delle istituzioni, spiegando inoltre di non aver compreso appieno l’ordinanza fino a quando non è stata tradotta in inglese. Una versione che il loro ex difensore non condivide. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

bambini nel bosco parla l8217ex legale mai un rifiuto non 232 vero la mia rinuncia li ha fatti ragionare

© Thesocialpost.it - Bambini nel bosco, parla l’ex legale: “Mai un rifiuto? Non è vero, la mia rinuncia li ha fatti ragionare”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bambini bosco parla l8217exFamiglia nel bosco, i tre bambini educati dalla madre con il libro per la scuola a casa che spinge all’asocialità - Sciolto il nodo scolastico dal ministero dell’Istruzione, ora Nathan e Catherine stanno cercando in ogni modo di mettersi “in regola” per riavere i propri figli, colmando ... Segnala ilmessaggero.it

bambini bosco parla l8217exBambini nel bosco, il papà: «Ridatemi i figli o mia moglie li porterà in Australia. Lavarmi? Uso una spugna bagnata» - Una intera famiglia che vive in un casale nel bosco di Palmoli (Chieti), i tre bambini tolti ai genitori, il caso che diventa nazionale e arriva sul tavolo del governo: da giorni si parla ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bambini Bosco Parla L8217ex