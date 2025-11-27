Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Chieti, finita al centro delle polemiche dopo l’allontanamento dei tre figli minorenni disposto dal Tribunale, ha acceso i riflettori sul fenomeno dei cosiddetti neorurali. Si tratta di famiglie che scelgono di vivere lontano dai centri abitati, puntando sull’autoconsumo e su una quotidianità scandita dai ritmi della natura. In Italia si stimano circa 5mila famiglie neorurali, anche se non esiste una mappa ufficiale che indichi dove si trovano. Questi nuclei scelgono volontariamente di abbandonare la vita cittadina e, più in generale, i modelli legati al consumismo e al capitalismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bambini nel bosco, non solo loro! Chi vive così in Italia e dove