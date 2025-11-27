Bambini nel bosco non solo loro! Chi vive così in Italia e dove
Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Chieti, finita al centro delle polemiche dopo l’allontanamento dei tre figli minorenni disposto dal Tribunale, ha acceso i riflettori sul fenomeno dei cosiddetti neorurali. Si tratta di famiglie che scelgono di vivere lontano dai centri abitati, puntando sull’autoconsumo e su una quotidianità scandita dai ritmi della natura. In Italia si stimano circa 5mila famiglie neorurali, anche se non esiste una mappa ufficiale che indichi dove si trovano. Questi nuclei scelgono volontariamente di abbandonare la vita cittadina e, più in generale, i modelli legati al consumismo e al capitalismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Il caso dei “bambini del bosco” non c’entra nulla con l’homeschooling. Non siamo noi a dirlo, ma il ministero dell’Istruzione. Che ha chiarito come l’obbligo scolastico dei tre figli della famiglia Trevillion-Birmingham sia stato assolto correttamente attraverso l’ed - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo ripensamento nel bosco Famiglia nel bosco: “Non abbiamo rifiutato gli aiuti, bimbi al centro delle nostre scelte” - la Repubblica repubblica.it/cronaca/2025/1… #bosco #bambini #Palmoli #Abruzzo Vai su X
Famiglia nel bosco, l'analisi del sociologo Ricolfi: “Trauma significativo per quei bambini. Così i giudici forzano la Costituzione” - Il caso della «famiglia nel bosco» sta scuotendo l’opinione pubblica. Scrive iltempo.it
Bambini nel bosco: difficile agire nella zona grigia - È necessario un percorso di doppia ragionevolezza, da parte dei tribunali e dei servizi un approccio che tenga vive le relazioni familiari. Riporta famigliacristiana.it
Bambini nel bosco: se la scelta di un’infanzia bucolica lede i diritti inviolabili dei bambini - Bimbi nel bosco: un’opportunità straordinaria, a patto che vi sia pieno rispetto del loro inviolabile diritto all’istruzione e alla salute. Segnala bimbisaniebelli.it