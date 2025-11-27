Bambini nel bosco l' ex legale | Mai un rifiuto? Non è vero ma la mia rinuncia li ha fatti ragionare La nota non è scritta da loro

L'ex legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori dei tre bambini che vivono in un casolare nel bosco a Palmoli (Chieti), Giovanni Angelucci, che ha di recente. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambini nel bosco, l'ex legale: «Mai un rifiuto? Non è vero, ma la mia rinuncia li ha fatti ragionare. La nota non è scritta da loro»

Nel fitto bosco della Louisiana, dove il vento confonde spesso i rumori, un suono diverso ha attirato l’attenzione di alcuni bambini: un pianto breve, spezzato, come di qualcuno che cercava aiuto senza sapere se sarebbe arrivato - facebook.com Vai su Facebook

? I BAMBINI NEL BOSCO E IL LUPO DEI MAGISTRATI L’ultima favola della destra Ma la verità è: anni senza scuola, senza pediatra, senza socialità. La famiglia come proprietà del padre, sottratta a ogni responsabilità pubblica. In democrazia i bambini non so Vai su X

Bambini nel bosco, l'ex legale: «Mai un rifiuto? Non è vero, ma la mia rinuncia li ha fatti ragionare. La nota non è scritta da loro» - L'ex legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori dei tre bambini che vivono in un casolare nel bosco a Palmoli (Chieti), Giovanni Angelucci, che ha di ... leggo.it scrive

La famiglia del bosco cambia strategia: “Non rifiutiamo case alternative. I giudici? Vogliono il bene dei bimbi” - Nathan e Catherine scrivono una lettera ai media con il loro nuovi avvocati: “Abbiamo la gioia di preservare la nostra filosofia di vita, ma non siamo sordi alle sollecitazioni esterne” ... Da quotidiano.net

I bambini del bosco, l'avvocato lascia l'incarico: «Mancano i presupposti necessari per impostare la difesa» - Con un comunicato stampa diffuso ai giornalisti questa mattina, l'avvocato Giovanni Angelucci, che aveva seguito il caso della famiglia del bosco fino a ora, lascia l'incarico: «I miei assistiti hanno ... Riporta vanityfair.it