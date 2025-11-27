Balzarini applaude quel bianconero | È tra le note positive della serata di Bodo Ha dimostrato di poter continuare a giocare L’analisi

Balzarini esalta la prova di Bodo: il bianconero può fare il regista liberando Locatelli mezzala, l’assenza di Thuram non si è sentita. La vittoria rocambolesca per  3-2  conquistata dalla  Juventus  contro il  Bodo Glimt  ha fornito indicazioni preziose a  Luciano Spalletti, non solo per il risultato che tiene vive le speranze in  Champions League, ma anche per le risposte avute dai singoli. Tra le note più liete della serata norvegese c’è sicuramente la prestazione di  Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003, lanciato titolare in una mediana inedita, ha convinto critica e tifosi. A sottolineare l’importanza della sua prova è stato il giornalista  Gianni Balzarini, che sul suo canale  YouTube  ha analizzato l’impatto del giocatore nel nuovo scacchiere tattico della  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

