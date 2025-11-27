Balloons della parata di grazie di Macy’s 2023 scoperti

La tradizionale Macy’s Thanksgiving Day Parade si prepara ad accogliere nuovi protagonisti grazie all’introduzione di cinque nuovi palloni con personaggi di fama internazionale. L’evento, tra i più attesi negli Stati Uniti, si distingue per l’importanza delle sue innovazioni e per la partecipazione di personaggi iconici provenienti da franchise di grande successo. le novità nei palloni della parata del ringraziamento. Per l’edizione 2025, sono stati svelati cinque nuovi palloni, tutti provenienti da popolari franchise mediatici. Questi nuovi elementi arricchiscono una lineup già ricca di personaggi conosciuti in tutto il mondo, aggiungendo un tocco di modernità e attrattiva per un pubblico di ogni età. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

