Ballando guai per Paolo Belli? Anastasia Kuzmina | Sono bloccata con il collo

(Adnkronos) – Guai per la coppia formata da Anastasia Kuzmina a Paolo Belli a Ballando con le stelle? La maestra di ballo si è presentata, nella puntata di 'Ballando segreto', con un collare cervicale. "Sono bloccata con il collo. Non è la prima volta, fa niente e domani sto benissimo", ha detto Kuzmina, cercando di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

"Adesso si che è fregata". Ballando, Selvaggia Lucarelli canta: Barbara D'Urso in grossi guai - facebook.com Vai su Facebook

“Ho perso 10 chili”: Paolo Belli dimagrito a Ballando, cosa c’è dietro la sua trasformazione - Paolo Belli sorprende tutti: “Ho perso 10 chili”. donnaglamour.it scrive

''Ho perso 10 chili'': Paolo Belli grazie a Ballando con le Stelle ha raggiunto una forma top - ''Ho perso 10 chili'': Paolo Belli grazie a Ballando con le Stelle e all'allenamento continuo ha raggiunto una forma top ... Scrive gossip.it

Deanna, chi è la moglie di Paolo Belli: la malattia durata 13 mesi/ La dedica a Ballando con le stelle - Paolo Belli e i quarant'anni d'amore con la moglie Deanna: chi è, la loro storia e la dura malattia che ha colpito la donna ... ilsussidiario.net scrive