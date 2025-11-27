Ballando Fialdini | Mi hanno chiesto le lastre ossessionati dalla vittoria

(Adnkronos) – Chi mette in dubbio l'infortunio di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle? La concorrente, costretta a un ritiro dalla gara temporaneo dopo le fratture riportate, ha confessato, senza fare nomi, che alcuni concorrenti non avrebbero creduto alle gravità delle sue condizioni fisiche. “Mi hanno chiesto le lastre. Io a volte mi sorprendo”, ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

