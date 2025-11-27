Ballando con le stelle lastra- gate | è scontro tra Fialdini e Fognini | VIDEO

Le lastre di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle sono diventate il pomo della discordia, ma è stata Milly Carlucci a svelare il retroscena. Pare che il famoso mandante sia stato Fabio Fognini L'articolo Ballando con le stelle, lastra- gate: è scontro tra Fialdini e Fognini VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando con le stelle, lastra- gate: è scontro tra Fialdini e Fognini | VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Ballandi. . Rivivi gli #highlights della nona puntata di Ballando con le stelle! Vuoi rivedere tutte le esibizioni? La puntata completa è disponibile su RaiPlay: www.raiplay.it/programmi/ballandoconlestelle Milly Carlucci Rai1 - facebook.com Vai su Facebook

Mistero a #BallandoConLeStelle: chi ha chiesto di vedere le lastre dell’infortunata #FrancescaFialdini? La concorrente svela l'esistenza di chi ha messo in dubbio il suo infortunio. Ci sarebbero un mandante (donna) e un esecutore (uomo) Vai su X

Il lastre gate a Ballando con le stelle: ecco chi avrebbe chiesto le prove alla Fialdini - A Ballando con le stelle esplode il lastre gate: i concorrenti non credono all'infortunio di Francesca Fialdini... Scrive ultimenotizieflash.com

Ballando, chi ha chiesto le lastre di Francesca Fialdini? Filippo Magnini rompe il silenzio (e lei replica) - Nella giornata di ieri 26 novembre, Magnini ha aperto un box domande sui social per rispondere alle curiosità dei fan. Segnala today.it

Ballando con le Stelle, chi ha chiesto le lastre a Francesca Fialdini? “Lite furibonda con Fognini” - Dopo lo sfogo di Francesca Fialdini sarebbero stati svelati i due Vip che avrebbero chiesto alla giornalista le lastre a Ballando con le Stelle 2025 ... Lo riporta dilei.it