News tv. – Ballando con le stelle continua a far parlare di sé, non solo per le esibizioni in pista ma soprattutto per i retroscena che stanno emergendo dal dietro le quinte. Questa volta, al centro dell’attenzione ci sono le recenti vicende che hanno coinvolto Francesca Fialdini e la presunta richiesta delle sue radiografie dopo un infortunio. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera ha raccontato che due concorrenti, definiti come «un mandante e un esecutore», le avrebbero domandato le immagini delle sue costole per verificare la veridicità della frattura dichiarata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, infiltrato rivela: “Lite importante nei camerini tra due vip”