‘Ballando con le stelle’ Francesca Fialdini si sfoga | Mi hanno chieste le lastre

La conduttrice televisiva ha raccontato un curioso retroscena seguito al suo ritiro dalla gara per delle fratture. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - ‘Ballando con le stelle’, Francesca Fialdini si sfoga: “Mi hanno chieste le lastre”

