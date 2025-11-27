‘Ballando con le stelle’ Francesca Fialdini si sfoga | Mi hanno chieste le lastre

Golssip.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice televisiva ha raccontato un curioso retroscena seguito al suo ritiro dalla gara per delle fratture. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - ‘Ballando con le stelle’, Francesca Fialdini si sfoga: “Mi hanno chieste le lastre”

Francesca Fialdini: le labbra e gli occhi che si gonfiano all'improvviso, i complessi sulla bellezza e il flirt con Samuele Bersani - I bookmakers non la davano per favorita, invece Francesca Fialdini ha ribaltato i pronostici e si candida a finalista (se non addirittura a vincitrice) di Ballando con le stelle. Si legge su ilmessaggero.it

Francesca Fialdini racconta il suo momento più difficile: «In onda col sorriso, dentro il buio» - Francesca Fialdini, 45 anni il prossimo novembre, ha scelto la pista di Ballando con le Stelle ... Segnala iodonna.it

Francesca Fialdini, la malattia, i complessi sulla bellezza, le molestie subite, il flirt con Samuele Bersani: «Non volevo fosse il mio corpo ad attirare l'attenzione» - I bookmakers non la davano per favorita invece Francesca Fialdini ha ribaltato i pronostici e si candida a finalista (se non addirittura a vincitrice) di Ballando con le stelle. Da ilgazzettino.it

