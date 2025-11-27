Ballando con le stelle Filippo Magnini rivela | Sono uno dei pochi veramente vero Mi piacerebbe arrivare in finale con

Comingsoon.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuotatore Filippo Magnini vuota il sacco e lancia una bella frecciata agli altri concorrenti della 20esima edizione di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle filippo magnini rivela sono uno dei pochi veramente vero mi piacerebbe arrivare in finale con

© Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Filippo Magnini rivela: "Sono uno dei pochi veramente vero. Mi piacerebbe arrivare in finale con..."

Leggi anche questi approfondimenti

ballando stelle filippo magniniBallando con le stelle, Filippo Magnini rivela: "Sono uno dei pochi veramente vero. Mi piacerebbe arrivare in finale con..." - Il nuotatore Filippo Magnini vuota il sacco e lancia una bella frecciata agli altri concorrenti della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Si legge su comingsoon.it

ballando stelle filippo magniniFilippo Magnini lancia stoccate ad alcuni concorrenti di Ballando - Nel corso della nuova puntata di Ballando Segreto, Filippo Magnini lancia stoccate ad alcuni dei concorrenti del talent show di Rai 1. Secondo novella2000.it

ballando stelle filippo magniniFilippo Magnini attacca: “A Ballando con le stelle concorrenti finti”/ “Alcuni mi fanno girare le scatole” - Filippo Magnini tuona a Ballando con le stelle: "Ci sono dei concorrenti finti e vorrei batterli" ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Filippo Magnini