Ballando con le Stelle esplode il caso Fialdini | spuntano i nomi del mandante e dell’ esecutore

Tensioni infuocate dietro le quinte dello show di Milly Carlucci: il sospetto sulle lastre dell'infortunio di Francesca Fialdini, lo scontro nei camerini e le accuse di favoritismi accendono il caos nel cast. Nonostante i sorrisi che Milly Carlucci sfoggia ogni sabato sera durante le lunghe dirette di Ballando con le Stelle, il clima dietro le quinte del dancing show sarebbe tutt'altro che sereno. A infiammare gli animi è l'infortunio di Francesca Fialdini, ritenuto da qualcuno poco convincente e legato alla certezza di essere ripescata nell'undicesima puntata. L'infortunio di Francesca Fialdini divide il cast Nell'ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off disponibile su RaiPlay, la conduttrice di Da noi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, esplode il caso Fialdini: spuntano i nomi del “mandante” e dell’“esecutore”

