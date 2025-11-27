A Ballando con le Stelle è scoppiato il lastre gate. Due concorrenti hanno dubitato delle condizioni di salute di Francesca Fialdini, costretta a ritirarsi momentaneamente dalla gara dopo un infortunio al piede e alcune costole rotte. La giornalista non ha nascosto l’amarezza per questa richiesta che ha messo in discussione la sua credibilità ma ha preferito non svelare i nomi dei colpevoli. Ora però sono spuntati nuovi retroscena alquanto piccanti: i colpevoli di tutto ciò sarebbero Martina Colombari e Fabio Fognini. Ballando con le Stelle, la lite tra Francesca Fialdini e Fognini. Stando a quanto riporta il settimanale Gente, che può contare da settimane su un insider che si aggira dietro le quinte di B allando con le Stelle, ci sarebbe stato un litigio piuttosto acceso tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, chi ha chiesto le lastre a Francesca Fialdini? “Lite furibonda con Fognini”