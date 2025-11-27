Ballando chi ha chiesto le lastre di Francesca Fialdini? Filippo Magnini rompe il silenzio e lei replica

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca poco alla nuova puntata di Ballando con le Stelle e le dinamiche si fanno serve più numerose. L'ultima, quella di cui tutti stanno parlando, riguarda il “lastre-gate”. Pare, infatti, che qualcuno abbia chiesto a Francesca Fialdini le lastre che confermino il suo infortunio. Una richiesta. 🔗 Leggi su Today.it

ballando chi ha chiesto le lastre di francesca fialdini filippo magnini rompe il silenzio e lei replica

© Today.it - Ballando, chi ha chiesto le lastre di Francesca Fialdini? Filippo Magnini rompe il silenzio (e lei replica)

Scopri altri approfondimenti

ballando ha chiesto lastre''Ha chiesto di vedere le lastre'': Francesca Fialdini, infortunata, accusa un altro concorrente di Ballando - Francesca Fialdini è ferma a causa, oltre che del piede malmesso, anche per le tre costole rotte. gossip.it scrive

ballando ha chiesto lastre“Mi hanno chiesto le lastre”: bufera su Francesca Fialdini a Ballando, ecco chi dubita di lei - Francesca Fialdini rompe il silenzio: a Ballando qualcuno avrebbe chiesto di vedere le sue lastre. Scrive donnaglamour.it

ballando ha chiesto lastreBallando con le Stelle, chi ha chiesto le lastre a Francesca Fialdini? “Lite furibonda con Fognini” - Dopo lo sfogo di Francesca Fialdini sarebbero stati svelati i due Vip che avrebbero chiesto alla giornalista le lastre a Ballando con le Stelle 2025 ... Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Ha Chiesto Lastre