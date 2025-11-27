Bagni in mano ai magnati | Parliamone in consiglio

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Serve un dibattito in consiglio comunale sullo stillicidio di passaggi di proprietà dall’imprenditoria locale alle mani di magnati o società straniere". Il consigliere Enrico Ghiselli torna a sollecitare un’assise tematica dopo la cessione del bagno Belvedere ad un magnate russo che ha rilevato altre due spiagge confinanti oltre all’ex ristorante La Barca. "Questo non significa assolutamente essere contro al libero mercato – premette – ma riterrei opportuno riflettere nel più alto consesso istituzionale quale il consiglio comunale, per analizzare i vari aspetti di ciò che sta avvenendo con sempre maggiore frequenza, su quali conseguenze può comportare per l’economia della nostra comunità, sforzandoci di mettere a confronto valutazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bagni in mano ai magnati parliamone in consiglio

© Lanazione.it - Bagni in mano ai magnati: "Parliamone in consiglio"

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Bagni Mano Magnati Parliamone